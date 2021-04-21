Дюамель разочаровало решение Рэдфорда возобновить карьеру с другой партнёршей

Канадская фигуристка Меган Дюамель, выступавшая в спортивной паре с Эриком Рэдфордом, выразила разочарования единоличным решением бывшего партнёра вернуться в спорт с другой партнёршей — Ванессой Джеймс, которая ранее представляла Францию.

Меган рассказала, что имела устные договорённости с бывшим партнёром о совместном выступлении в ледовых шоу. Дюамель напомнила, что настолько заинтересована в этом, что выступала в шоу даже на ранних сроках беременности.

«Я узнала об образовании новой пары после того, как она была уже создана и опубликован релиз. Меня не спросили, не хочу ли я вернуться, и не сообщили о том, что Эрик думает о возвращении. Вне зависимости от того, хотела ли я вернуться или нет, подобный разговор показал бы уважение ко мне. Теперь же мне больно от того, что всё так внезапно закончилось. Но Эрику я желаю удачи», — написала Дюамель на своей странице в «Твиттере».

Дюамель и Рэдфорд – олимпийские чемпионы в команде, бронзовые призёры Игр в парном катании, двукратные чемпионы мира. Фигуристы закончили выступления в большом спорте после Игр в Пхёнчхане.