Туктамышева: я заставляю своё тело учить четверной лутц, говорю ему: «Давай!»

Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверных прыжков.

Елизавета надеется отобраться в сборную России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Но для этого необходимо исполнять элементы ультра-си. В активе 24-летней Туктамышевой пока только тройной аксель.

«Я до сих пор прыгаю с удочкой. Это нужно для того, чтобы выучить сложные элементы и не получить травму. Сейчас учу четверной лутц, и, чтобы сделать его, работаю на удочке — чтобы понять ощущения. Четыре оборота в воздухе отличаются от трёх. Когда тебе 24, твоё тело очень против идти на риск. Я заставляю, говорю: „Давай!“ — сказала Туктамышева в программе «Вечерний Ургант».