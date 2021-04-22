Туктамышева: я заставляю своё тело учить четверной лутц, говорю ему: «Давай!»
Чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об изучении четверных прыжков.
Елизавета надеется отобраться в сборную России на Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Но для этого необходимо исполнять элементы ультра-си. В активе 24-летней Туктамышевой пока только тройной аксель.
«Я до сих пор прыгаю с удочкой. Это нужно для того, чтобы выучить сложные элементы и не получить травму. Сейчас учу четверной лутц, и, чтобы сделать его, работаю на удочке — чтобы понять ощущения. Четыре оборота в воздухе отличаются от трёх. Когда тебе 24, твоё тело очень против идти на риск. Я заставляю, говорю: „Давай!“ — сказала Туктамышева в программе «Вечерний Ургант».
«Сделаю всё, чтобы попасть на Олимпиаду». Почему Туктамышева и не думает останавливаться
Лиза легко находит общий язык с соперницами, старше которых на 10 лет. А ещё хочет танцевать с Палем и мечтает рекламировать нижнее бельё.
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