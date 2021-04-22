Жена Плющенко — о тренерской работе Юлии Липницкой: группа детей её любит! И мы

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, являющаяся супругой двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, оценила работу Юлии Липницкой в качестве тренера в академии «Ангелы Плющенко».
«Юля строгая, но очень справедливая, её очень любит её группа детей! И мы», — написала Рудковская в комментарии к посту «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».
Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года (командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012) и двукратный серебряный призёр взрослого чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012). Юлия завершила спортивную карьеру в 2017 году.
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