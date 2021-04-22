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Анна Щербакова: я катаюсь для себя, медали тоже для себя

Анна Щербакова: я катаюсь для себя, медали тоже для себя
Фигурное катание / Гран-при 0

Чемпионка мира 2021 года в женском одиночном катании россиянка Анна Щербакова ответила на вопрос о том, что для кого она одерживает победы.

«Наверное, всё-таки, несмотря на то, что очень много людей в этом задействованы, я катаюсь для себя и медали тоже для себя. Но благодарна за них всем, кто мне помогает на тренировках, родителям тоже», – сказала Щербакова в эфире программы «Пусть говорят».

В сезоне-2020/2021 Анна Щербакова не потерпела ни одного поражения на официальных соревнованиях. Спортсменка одержала победу на первом и третьем этапах Кубка России, победила на чемпионате России, на Кубке Первого канала в составе команды Алины Загитовой, выиграла чемпионат мира и командный чемпионат мира в составе сборной России.

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