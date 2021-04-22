Этери Тутберидзе и её штаб примут участие в «Вечернем Урганте»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе примет участие в телепередаче «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале. Вместе с Тутберидзе в передаче, ведущим которой является известный российский шоумен Иван Ургант, выступят тренер по прыжкам Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, входящие в её штаб. Эфир состоится завтра, 23 апреля, начало — в 23:15 мск.
Также в передаче примет участие известный голливудский актёр Джонни Депп, с которым пообщаются по видеосвязи, и российский рэпер Василий Вакуленко, известный под прозвищем Баста.
Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, серебряного призёра чемпионата мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.
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