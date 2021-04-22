Дочь Романа Ротенберга выиграла турнир по фигурному катанию «Юные звёздочки»

Арина Ротенберг, дочь первого вице-президента Федерации хоккея России Романа Ротенберга, одержала победу на соревнованиях по фигурному катанию «Юные звёздочки».

«Поздравляем Арину Ротенберг с победой на фестивале по фигурному катанию «Юные звёздочки» по второму юношескому разряду. Молодец, Арина! Тренеры Людмила Алфёрова, Елена Позднякова», — говорится в сообщении на странице «Ангелов Плющенко» в «Инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» «Ангелов Плющенко»

В 2019 году Арина Ротенберг выиграла Кубок Евгения Плющенко в категории «Юный фигурист 2013 года рождения».

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