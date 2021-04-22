Татьяна Волосожар — о дочке: Ликусе мы с детства говорим, что она красивая

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, в январе объявившая о беременности, рассказала, как относится к понятию «красота».

«Я до сих пор помню, как в детстве спросила: «Мама, а я красивая?» Конечно, мама ответила, что очень. Что вообще такое красота? И что или кто определяет её стандарты? Я считаю, что нет никаких стандартов. Есть вкус. Для кого-то один человек безумно красивый внешне, а для другого этот же человек — никакой. Это ведь всё дело вкуса.

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Для меня внешность человека не играет никакой роли и никак не влияет на отношение к нему. И вообще я всегда стараюсь заметить в человеке что-то интересное и красивое для себя, какую-то деталь, повадку, особенность.

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Ликусе мы с детства говорим, что она красивая. Что все люди красивые по-своему! И все очень разные. Высокие и низкие, полные и худые, темные и светленькие, с большими глазами и маленькими. И каждый интересен и прекрасен по-своему. Мне кажется важно объяснять это деткам в раннем возрасте. Это воспитывает в ребёнке толерантность, уважение ко всем, спокойное восприятие чего-то необычного», — написала Волосожар.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом Татьяны является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).