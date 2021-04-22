Алексей Мишин — о командном чемпионате мира: поле боя мужского одиночного катания бомбило

Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин оценил выступление Михаила Коляды и Евгения Семененко на командном чемпионате мира в Осаке (Япония). Сборная России впервые в истории стала победителем этих соревнований.

«Представителям парного катания, женского одиночного, танцев на льду надо было только подтвердить свой класс. А мальчикам надо было показать класс выше, чем тот, который они показали на чемпионате мира. А это было сложно. Ведь поле боя мужского одиночного катания бомбило, на нём взрывались мины, летали самолёты, всплывали подводные лодки.

И в этих условиях, надо сказать, и наш лидер Миша Коляда, и наш дебютант Женя Семененко показали себя с самой лучшей стороны. Они сделали лучше, чем могли. Спасибо вам за это, дорогие мальчики», – сказал Мишин в эфире программы «Пусть говорят».