«Любимые мои». Ведущий «Пусть говорят» — о фото с Синициной и Кацалаповым

Чемпионка мира российская фигуристка Виктория Синицина, выступающая в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым, опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Она сфотографировалась вместе со своим партнёром и с ведущим программы «Пусть говорят» Дмитрием Борисовым.
«Мне очень нравится это фото. Оно такое тёплое и с хорошим настроением. В таком приятном окружении! Никита Кацалапов, Дмитрий Борисов. Очень рада была увидеться!» — написала Синицина.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Синициной
Борисов в комментарии к посту написал: «Любимые мои».
Синицина и Кацалапов в составе сборной России выиграли командный чемпионат мира в Осаке.
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