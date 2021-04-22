«В сборную всегда можно попасть за прошлые заслуги». Леонова — о Медведевой и Загитовой

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года Алёна Леонова поделилась мнением о том, каким должен быть состав сборной России в следующем олимпийском сезоне.



«В составе сборной России на следующий сезон должны быть Аня Щербакова, Лиза Туктамышева, естественно, и Саша Трусова. Очень надеюсь, что Алёна Косторная тоже будет в составе. Хотелось бы видеть там всех наших топовых спортсменок, которые из раза в раз отлично катаются и показывают хорошие результаты.



В сборную всегда можно попасть за прошлые заслуги: такие фигуристки, как Загитова и Медведева, которые всегда стараются держать себя в спортивной форме, — очень талантливые спортсменки. Дай бог, чтобы у них не было никаких травм и они смогли соревноваться, показывать хорошие результаты. Опять же есть и резерв сборной.



Наши девочки из юниорской сборной — Валиева, Усачёва, Хромых — тоже стопроцентно достойны и могут быть включены в состав. Очень жаль, что в сборной так мало мест, а у нас очень много талантливых претенденток. С другой стороны, это очень хорошо — конкуренция двигает фигурное катание вперёд», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Алёна Леонова: на Олимпиаде пощады никому не будет