Бестемьянова: не думаю, что нужно звать Загитову и Медведеву в сборную на следующий сезон

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказала мнение, что в сезоне-2021/2022 за сборную России по фигурному катанию не должны выступать олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова и серебряный призёр Игр в Пхёнчхане Евгения Медведева.

«В сборной точно должны быть те, кто выступал на чемпионате мира. Это были очень сильные люди, сильный состав. К ним добавятся ещё несколько человек. Но я не думаю, что нужно вызывать Загитову и Медведеву», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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