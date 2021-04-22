«Оксана, у вас дочка — супер». Подписчики оценили фото ребёнка Баюл на катке

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании Оксана Баюл опубликовала новые фотографии своей дочки Софии. Девочка сфотографировалась на катке.

Пост доступен в «инстаграме» Оксаны Баюл.

Подписчики так оценили фотографии Софии:

«Оксана, у вас дочка — супер».

«Звезда».

«Молодец».

«Красоточка».

Супругом 43-летней Баюл является продюсер Карло Фарино. Оксана — чемпионка мира (1993), двукратный призёр чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратная чемпионка Украины (1993, 1994), заслуженный мастер спорта Украины.

Ранее Баюл показала фотографии дочки и мужа в саду с цветами.

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