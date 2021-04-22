Японец Уно определился с музыкой для произвольной программы в олимпийский сезон

Японский фигурист Шома Уно определился с музыкой для произвольной программы на олимпийский сезон. Выбор он остановил на композиции «Болеро» Мориса Равеля. Об этом сообщается на канале фигуриста в YouTube.

С 2020 года тренировки Уно проходят в Швейцарии под руководством экс-фигуриста Стефана Ламбьеля. В минувшем сезоне японец исполнял произвольную программу под «Dancing on My Own» Калума Скотта, а короткую — под «Great Spirit» Армина Ван Бюрена.



Шома Уно — серебряный призёр Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2017, 2018), победитель чемпионата четырёх континентов-2019, победитель командного чемпионата мира в Токио 2017 года в составе сборной Японии, чемпион мира среди юниоров-2015.