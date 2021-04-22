Японец Уно определился с музыкой для произвольной программы в олимпийский сезон
Японский фигурист Шома Уно определился с музыкой для произвольной программы на олимпийский сезон. Выбор он остановил на композиции «Болеро» Мориса Равеля. Об этом сообщается на канале фигуриста в YouTube.
С 2020 года тренировки Уно проходят в Швейцарии под руководством экс-фигуриста Стефана Ламбьеля. В минувшем сезоне японец исполнял произвольную программу под «Dancing on My Own» Калума Скотта, а короткую — под «Great Spirit» Армина Ван Бюрена.
Шома Уно — серебряный призёр Олимпийских игр в Пхенчхане 2018 года, двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (2017, 2018), победитель чемпионата четырёх континентов-2019, победитель командного чемпионата мира в Токио 2017 года в составе сборной Японии, чемпион мира среди юниоров-2015.
Оксана Баюл показала видео тренировки дочери на льду
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
17:52
-
16:16
-
15:06
-
14:21
-
13:54
-
13:48
-
13:48
-
12:47
-
12:03
-
11:15
-
11:11
-
11:05
-
10:25
-
10:07
-
09:54
-
09:06
-
09:06
-
08:49
-
08:42
-
08:22
-
00:41
-
00:32
-
00:25
-
00:04
- 21 апреля 2021
-
20:37
-
17:12
-
15:10
-
14:43
-
14:36
-
13:46
-
13:37
-
13:18
-
12:09
-
11:50
-
11:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам