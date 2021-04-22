Рэдфорд рассказал, как Дюамель восприняла его решение выступать с другой фигуристкой

Канадский фигурист Эрик Рэдфорд поделился подробностями телефонного разговора со своей бывшей партнёршей Меган Дюамель, в котором он сообщил ей о намерении выступать с другой фигуристкой. После сезона-2017-2018 канадец объявил о завершении карьеры, однако вчера, 21 апреля, Эрик анонсировал возобновление профессиональной карьеры. Вместе с ним в спортивной паре будет выступать Ванесса Джеймс.
«И Ванесса, и я действительно не ожидали этого. Всё случилось совершенно неожиданно. Если бы кто-нибудь спросил меня хотя бы пять месяцев назад, вернусь ли я к соревнованиям, я бы определённо сказал, что нет.
Меган была первым человеком, которому я позвонил после получения электронного письма (в котором говорилось, что Джеймс позволено сменить федерацию. — Прим. «Чемпионата»), и во время этого звонка я получил от неё только поддержку. Тогда она сообщила мне, что больше не вернётся к соревнованиям, а также пожелала нам с Ванессой всего наилучшего», — приводит слова Рэдфорда CBC.ca.
Дюамель и Рэдфорд – олимпийские чемпионы в команде, бронзовые призёры Игр в парном катании, двукратные чемпионы мира. Фигуристы закончили выступления в большом спорте после Игр в Пхёнчхане.
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