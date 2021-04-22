Морис Квителашвили поделился фотографиями со съёмок передачи «Вечерний Ургант». Фото
Грузинский фигурист Морис Квителашвили, занимающийся в группе известного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, на своей официальной странице в «Инстаграме» поделился фотографиями со съёмок популярной телепередачи «Вечерний Ургант», которая выходит на Первом канале.
«Завтра на первом», — подписал фотографии Квителашвили.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Мориса Квителашвили в «Инстаграме».
Напомним, вместе с Морисом в телепередаче, ведущим которой является известный российский шоумен Иван Ургант, выступят Этери Тутберидзе, тренер по прыжкам Сергей Дудаков и хореограф Даниил Глейхенгауз, входящие в штаб Этери. Эфир состоится завтра, 23 апреля, начало — в 23:15 мск.
Этери Тутберидзе и её штаб примут участие в «Вечернем Урганте»
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