Ирина Слуцкая: Туктамышева, к сожалению, пропустила много лет

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, какое впечатление на неё производит 24-летняя чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева.

«Не то что феномен, она — пример профессионального спортсмена. Туктамышева, к сожалению, пропустила много лет. Она не выступала на чемпионатах Европы и мира. Но в то же время Лиза продолжала бороться, верить в лучший исход. Очень сложно назвать её женщиной в возрасте. Это молодая девушка, но „ветеран“ по меркам современного фигурного катания. У нас теперь в 16-17 девочки заканчивают выступать.

Она мегапрофессионал. Она не боится и не стесняется. Да, её зажимают, да, что-то не дают, но я от себя лично очень хочу пожелать, чтобы Лиза удержала эту форму, попала на Олимпиаду и выступила достойно. Пожалуй, у нас в России конкуренция в четыре раза выше, чем в мире, где в принципе конкуренции нет. Если смотреть на результаты чемпионата мира, то есть наши фигуристки. Потом — огромная дыра, и уж затем все остальные. Поэтому сейчас самое время выигрывать", — цитирует Слуцкую «Российская газета».

На прошедшем в Стокгольме чемпионате мира российские фигуристки заняли весь пьедестал. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.

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