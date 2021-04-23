«Боже, что нашли!» Туктамышева отреагировала на видео выступления, где ей 12 лет

В «инстаграме» figure.skating_forever появилось видео, в котором показаны фрагменты выступления Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России сезона-2008/2009. Туктамышева, которой было тогда 12 лет, исполнила тройной лутц, каскад из двух тройных тулупов и двойной аксель и с результатом 49,82 балла заняла пятое место в короткой программе.
Видео доступно в «инстаграме» figure.skating_forever.
«Боже, что за видео нашли!» — так отреагировала на появление видео Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
В 2015 году Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы. В сезоне-2020/2021 24-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, а также в составе сборной России стала чемпионкой мира в командных соревнованиях фигуристов.
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