Ирина Слуцкая: вечерами прихожу в гостиницу и понимаю, что остаюсь одна

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала фото с мужем и детьми и призналась, что скучает по семье.
«Всё-таки я домашняя. Я очень часто бываю в разъездах, но, если честно, всегда жутко скучаю по дому. И сейчас тоже. Хочу к семье. Как только уезжаю, появляется ощущение, будто я в ваккуме, одна… Конечно, меня окружает много людей. Но вечерами прихожу в гостиницу и понимаю, что остаюсь одна.
Забавно получается: дома сходишь с ума от бесконечных споров, детских криков, визгов и хочешь сбежать. А как только меняешь обстановку — понимаешь, насколько всего этого не хватает.
Конечно, я с семьёй постоянно на связи, знаю, как у них дела. Но это всё не то. Хочется уже рядом сопящую малявочку, обнимающего сына и непослушную среднюю дочку», — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года. 23 июня 2018 года Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.
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