Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева посетила Московский международный кинофестиваль.
22 апреля состоялось официальное открытие 43-го Московского международного кинофестиваля, который пройдёт с 22 по 29 апреля. По традиции перед официальной церемонией звёзды прошли по красной ковровой дорожке. Для своего выхода Евгения выбрала белый костюм от Диор.
Пост доступен в "инстаграм" на странице поклонников Медведевой «team.moonbear».
В комментариях подписчики не скупились на комплименты. «Блин, ей в Американских фильмах сниматься», «Прошла как леди», «это даже не #медведевабогиня, это шок», «Богиня! Изысканность, элегантность, совершенство!», «Ну просто светская львица! Красота необыкновенная!», — писали фанаты фигуристки.
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