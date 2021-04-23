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«Красавица, слов нет!» Подписчики оценили фото Алины Загитовой на «Вечернем Урганте»

«Красавица, слов нет!» Подписчики оценили фото Алины Загитовой на «Вечернем Урганте»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». Снимки сделаны в ходе съёмок телепередачи «Вечерний Ургант».

На первом фото Загитова стоит рядом с тренером Этери Тутберидзе и представителями её штаба: тренером по прыжкам Сергеем Дудаковым (слева) и хореографом Даниилом Глейхенгаузом (справа). На третьем фото рядом с Загитовой стоит ведущий телепередачи Иван Ургант.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Красавица! Просто слов нет! Обожаю!»
«Какие все красивые и счастливые! Настоящая команда!»
«Судя по лучезарной улыбке, шоу тебе пришлось по вкусу».

Этери Тутберидзе и её штаб примут участие в «Вечернем Урганте»
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