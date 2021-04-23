Екатерина Боброва — о фото Ирины Слуцкой с мужем и детьми: вы прекрасны
Олимпийская чемпионка фигуристка Екатерина Боброва прокомментировала пост двукратного призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой в «Инстаграме». Бывшая фигуристка опубликовала фото с мужем и детьми.
Боброва в комментарии написала: «Вы прекрасны».
Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года. 23 июня 2018 года Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.
Ирина Слуцкая: вечерами прихожу в гостиницу и понимаю, что остаюсь одна
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