Екатерина Боброва — о фото Ирины Слуцкой с мужем и детьми: вы прекрасны

Олимпийская чемпионка фигуристка Екатерина Боброва прокомментировала пост двукратного призёра Олимпийских игр Ирины Слуцкой в «Инстаграме». Бывшая фигуристка опубликовала фото с мужем и детьми.

Боброва в комментарии написала: «Вы прекрасны».

Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр 2006 года, двукратная чемпионка мира (2002, 2005), первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы (1996, 1997, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006), четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при (1999—2000, 2000—2001, 2001—2002, 2004—2005). О завершении карьеры Ирина объявила в ноябре 2006 года. 23 июня 2018 года Слуцкая вышла замуж за бизнесмена Алексея Говырина.