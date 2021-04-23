Никита Кацалапов — о командном ЧМ: в Японии была настоящая тюрьма

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду в паре с Викторией Синициной, поделился впечатлениями от выступления на командном чемпионате мира в Осаке (Япония), где сборная России завоевала золото.
«Что касается ограничений, то не так плохо было — а может, даже хорошо — в Швеции. У нас обычно может быть буквально один день, чтобы прогуляться. Здесь же нельзя было выйти в город, это сразу дисквалификация. Но организаторы придумали балкон, террасу, где можно было гулять. В Японии была настоящая тюрьма, нельзя было спуститься в лобби. У каждой страны был свой этаж, свой лифт.
Нельзя привыкнуть к таким соревнованиям, когда нет зрителей. Наш вид спорта предрасполагает, что мы готовим постановку, а тут никто не смотрит. Слава богу, есть телевидение, но того ощущения нет, тебе не аплодируют, ты не можешь понять, плохо это или хорошо. В Японии зрители были, разница колоссальная, японцы встают, хлопают как часы, кататься очень хорошо, когда так», — рассказал Кацалапов в эфире «Матч ТВ».
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