Евгения Медведева — о приметах: сначала завязываю левый конёк, а потом уже правый

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, каких ритуалов и суеверий она придерживается.

«Самый главный мой ритуал — это приходить домой и понимать, что ты находишься в том месте, в котором приятно находиться.

Но думаю, что многим интересны приметы, которым я следую, когда выхожу на лёд. На самом деле, я стараюсь быть несуеверной, потому что это очень часто загоняет в какие-либо моральные рамки.



Но у меня есть одно правило, которому я следую: я сначала завязываю левый конёк, а потом уже правый. Почему? Я не знаю, но правая нога в ботинке у меня устаёт намного быстрее, чем левая. Поэтому я стараюсь делать так, чтобы правая нога меньше находилась в коньке, чем левая.



У меня есть ещё моя игрушечка – кошечка Луна из мультика «Сейлор Мун», и она постоянно со мной – на всех тренировках, на всех соревнованиях, на всех шоу. Это такой компаньон на протяжении уже шести лет", — сказала Медведева в видео своего "инстаграма".