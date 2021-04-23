Этери Тутберидзе: в парном катании есть пробел. Парники плохо прыгают

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе указала на пробел, который, по её мнению, в настоящее время есть в парном катании. По словам Тутберидзе, многие фигуристы-парники плохо прыгают.

«Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживать, то они будут лучше прыгать.

И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперёд, а какие-то пары остались», — рассказала Тутберидзе в телепередаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!