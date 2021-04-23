Никита Кацалапов: нельзя было всё взять и бросить, когда столько шуму навели

Действующий чемпион мира и Европы Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, как происходило становление дуэта.

Кацалапов встал в пару с Синициной после Олимпийских игр в Сочи, где завоевал личную бронзу и командное золото в дуэте с Еленой Ильиных.

«Думали ли когда-то, что всё зря? Да много раз было, просто приходиться отсекать такое. В нашем случае даже когда что-то было неудобно или не получалось, всё равно было такое, что мы видели, как мы со стороны смотримся, и это было хорошо уже тогда. Нельзя было всё взять и бросить, когда мы столько шуму навели.

Почему выбрали Жулина? Сейчас он лучший тренер в танцах на льду в России, замечательный постановщик. Важный момент, что я катался под его руководством в детстве. Мы с Викой три года прокатались вместе, и всё из того, чему Жулин меня научил, я передавал Вике. Александр Вячеславович, вы лучший тренер в мире», — приводит слова Кацалапова «Матч ТВ».