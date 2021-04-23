Ургант — Тутберидзе: будь у меня шанс побыть у вас девочкой, я бы им воспользовался

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в программе «Вечерний Ургант» заявила, что не может оценить талант своих звёздных учениц, пока они его полностью не раскрыли.

Среди воспитанниц Тутберидзе — олимпийские чемпионки Юлия Липницкая и Алина Загитова, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, чемпионка мира и трёхкратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка Европы Алёна Косторная и другие.

Тутберидзе: Ребёнок должен начинать кататься года в четыре. А вот чтобы понять, талантлив он или нет… Я до сих пор не знаю, они с талантом или нет. (Показывает на своих звёздных учениц, сидящих в зрительном зале).

Ургант: Вы хотите обратно ехать в гробовой тишине? Вы скажите, в ком сомневаетесь, а мы скажем, талантливый это фигурист или нет.

Тутберидзе: Ну посмотрим. Это же ещё не конечный продукт.

Ургант: Если бы у меня был хоть какой-то шанс быть девочкой и быть в группе у вас, я бы им воспользовался.