Хохлова рассказала, какое место заняли бы Навка и Песков в «Ледниковом периоде»

Чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в танцах на льду Яна Хохлова рассказала, какое место заняли бы олимпийская чемпионка Татьяна Навка и её супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в шоу «Ледниковый период».

«Самое почётное — в судейской коллегии. Татьяна уже там, а Дмитрий мог бы к ней присоединиться в ближайшее время. Он бы максимально классно вписался», — приводит слова Хохловой RT.

Сама Хохлова в последнем сезоне «Ледникового периода» заняла второе место, выступая с актёром Вячеславом Чепурченко. Яна рассказала, с кем ещё из непрофессионалов хотела бы станцевать.

«С Ваней Ургантом. Или с Сергеем Лазаревым. Почему не с Вячеславом Чепурченко? Он уже вне конкуренции. Лазарев же катается на коньках и выступал в «Ледниковом периоде», — сказала Хохлова.