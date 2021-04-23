Хохлова рассказала, какое место заняли бы Навка и Песков в «Ледниковом периоде»

Чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в танцах на льду Яна Хохлова рассказала, какое место заняли бы олимпийская чемпионка Татьяна Навка и её супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в шоу «Ледниковый период».
«Самое почётное — в судейской коллегии. Татьяна уже там, а Дмитрий мог бы к ней присоединиться в ближайшее время. Он бы максимально классно вписался», — приводит слова Хохловой RT.
Сама Хохлова в последнем сезоне «Ледникового периода» заняла второе место, выступая с актёром Вячеславом Чепурченко. Яна рассказала, с кем ещё из непрофессионалов хотела бы станцевать.
«С Ваней Ургантом. Или с Сергеем Лазаревым. Почему не с Вячеславом Чепурченко? Он уже вне конкуренции. Лазарев же катается на коньках и выступал в «Ледниковом периоде», — сказала Хохлова.
- 23 апреля 2021
-
22:27
-
22:08
-
21:32
-
21:10
-
19:27
-
16:42
-
16:26
-
16:20
-
14:28
-
13:00
-
12:43
-
11:49
-
11:48
-
10:52
-
09:58
-
09:58
-
09:47
-
09:05
-
08:43
-
08:36
- 22 апреля 2021
-
23:20
-
21:39
-
20:35
-
20:17
-
19:13
-
17:52
-
16:16
-
15:06
-
14:21
-
13:54
-
13:48
-
13:48
-
12:47
-
12:03
-
11:15