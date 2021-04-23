«Сравнивать бы их не стала». Хохлова — о Загитовой и Медведевой

Чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в танцах на льду Яна Хохлова отказалась сравнивать двух учениц Этери Тутберидзе — олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира и Европы Евгению Медведеву.
«Кто лучше перевоплощается и вживается в роль? Они разные, и у каждой свой спектр характерных образов. У Алины и Евгении также разный темперамент. Скажу так: интересно было бы посмотреть, смогла бы одна исполнить программу другой. А так сравнивать их не стала бы», — приводит слова Хохловой RT.
Загитова и Медведева пропускали сезон-2020/2021. Алина приостановила карьеру в декабре 2019 года и с тех пор выступает только в шоу. Медведева осенью 2020 года вернулась к Тутберидзе, но сначала восстанавливалась после травмы спины, а затем тяжело перенесла коронавирус.
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