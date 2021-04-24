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«Сбылась моя давняя мечта». Елизавета Туктамышева — об участии в «Вечернем Урганте»

«Сбылась моя давняя мечта». Елизавета Туктамышева — об участии в «Вечернем Урганте»
Фигурное катание 0
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями от участия в телепередаче «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«Сбылась моя давняя мечта! Наконец-то я попала на «Вечерний Ургант»! Шоу на 100% оправдало мои ожидания! Очень крутая атмосфера, офигенный Иван Ургант, суперловкий (из него получился бы отличный фигурист) Дмитрий Хрусталёв. Короче, ребят, я счастлива. Ещё раз спасибо за приглашение, это было незабываемо», — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Туктамышевой в «Инстаграме».

В 2015 году Туктамышева стала чемпионкой мира и Европы. В сезоне-2020/2021 24-летняя спортсменка завоевала серебряную медаль на чемпионате мира, а также в составе сборной России стала чемпионкой мира в командных соревнованиях фигуристов.

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