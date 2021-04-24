Хохлова объяснила, почему за Туктамышевой закрепилось прозвище Императрица

Чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в танцах на льду Яна Хохлова объяснила, почему, по её мнению, за российской фигуристкой Елизаветой Туктамышевой закрепилось прозвище Императрица.



«За что Елизавету Туктамышеву называют Императрицей? Потому что она обладает определённым шармом. Можно ли её назвать шальной? Да, если этого требует перевоплощение на льду», — приводит слова Хохловой «RT на русском».



Императрица — это известное прозвище Туктамышевой. Елизавета — бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр соревнований 2019 года, победительница финала Гран-при-2014/2015 и бронзовый призёр этапа Гран-при-2018/2019, чемпионка России 2013 года. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

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