Елизавета Туктамышева показала своё фото в постели
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась с подписчиками новой фотографией. Снимок, на котором Елизавета лежит в постели, был размещён в «сториз» на её официальной странице в «Инстаграме».
«Тихий час», — подписала фотографию Туктамышева.
24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.
Ранее чемпионка Европы и бронзовый призёр чемпионата мира в танцах на льду Яна Хохлова объяснила, почему, по её мнению, за Елизаветой закрепилось прозвище Императрица.
Хохлова объяснила, почему за Туктамышевой закрепилось прозвище Императрица
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