Бестемьянова отреагировала на слова Тутберидзе, указавшей на пробел в парном катании

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе указала на пробел, который, по её мнению, в настоящее время существует в парном катании — по словам Этери, многие фигуристы-парники плохо прыгают.



«У кого-то есть пробелы в прыжках, у кого-то нет — тут всё скорее индивидуально. Полагаю, в этом вопросе лучше разбираются тренеры, которые занимаются со спортивными парами: лучше обратиться к той же Тамаре Николаевне Москвиной, чем полагаться на мнение очень уважаемого специалиста, который никогда не работал с парами. Конечно, Этери Георгиевна имеет право на своё мнение, но она является тренером в одиночном фигурном катании. Спортивные пары могут стать её новым началом. У неё может получиться: это даст ей ещё один вид, которым она будет владеть.



Сейчас в «Хрустальном» тренируются Тарасова и Морозов — это люди, которые много лет катаются в паре и выступают на высочайшем уровне. Они прекрасно владеют совместными элементами, но проиграли на чемпионате мира из-за срыва прыжков. Возможно, Этери Георгиевна права — конкретно этой паре нужно делать то, о чём она говорит», — сказала Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Этери Тутберидзе: в парном катании есть пробел. Парники плохо прыгают