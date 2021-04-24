Директор «Самбо-70» о новых катках: тренировочный процесс за Тутберидзе. Ей и флаг в руки

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о строительстве новых ледовых катков в Москве.



«Как я могу не поддерживать расширение фигурного катания, когда есть такой мировой результат у той же Тутберидзе? С опытом организации спортивной работы сделать это будет не так сложно. Тем более, желающих большое количество. Есть заместитель по спортивной работе, который успешно контролирует и нынешний процесс, есть директор отделения «Хрустальный». Ну а весь процесс, как главный тренер, за Этери Георгиевной. Ей, как говорится, флаг в руки.



Что касается планов Тутберидзе в парном катании, то это здорово. Если она со своим талантом видит что-то новое, у неё обязательно получится. Вся концепция школы «Самбо-70» предусматривает омоложение и прогрессивность: постоянное стремление вперёд во всех видах спорта. Мы находим новую изюминку в каждом направлении, учитывая современные тенденции.

В спортивной гимнастике мы открыли новый зал, который 10 лет не открывался в Москве. А спортивная гимнастика была одним из самых популярных видов спорта. Нужно учитывать мнения народонаселения нашего города: футбол, хоккей, бокс, бои без правил… эта агрессивность стала немного надоедать людям. Люди хотят эстетики и красоты. А гимнастика всегда была красотой человеческого тела и возможностей. Всё новое, что предлагается — это интересно, принимается, экспериментируется на нашей базе. На этом строится интерес к жизни и работе. В любой деятельности должно быть так. Неслучайно мы прививку сделали первые в мире, эффективность которой больше, чем в других странах», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.