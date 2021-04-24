Директор «Самбо-70» о новых катках: тренировочный процесс за Тутберидзе. Ей и флаг в руки

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев рассказал о строительстве новых ледовых катков в Москве.
«Как я могу не поддерживать расширение фигурного катания, когда есть такой мировой результат у той же Тутберидзе? С опытом организации спортивной работы сделать это будет не так сложно. Тем более, желающих большое количество. Есть заместитель по спортивной работе, который успешно контролирует и нынешний процесс, есть директор отделения «Хрустальный». Ну а весь процесс, как главный тренер, за Этери Георгиевной. Ей, как говорится, флаг в руки.
Что касается планов Тутберидзе в парном катании, то это здорово. Если она со своим талантом видит что-то новое, у неё обязательно получится. Вся концепция школы «Самбо-70» предусматривает омоложение и прогрессивность: постоянное стремление вперёд во всех видах спорта. Мы находим новую изюминку в каждом направлении, учитывая современные тенденции.
В спортивной гимнастике мы открыли новый зал, который 10 лет не открывался в Москве. А спортивная гимнастика была одним из самых популярных видов спорта. Нужно учитывать мнения народонаселения нашего города: футбол, хоккей, бокс, бои без правил… эта агрессивность стала немного надоедать людям. Люди хотят эстетики и красоты. А гимнастика всегда была красотой человеческого тела и возможностей. Всё новое, что предлагается — это интересно, принимается, экспериментируется на нашей базе. На этом строится интерес к жизни и работе. В любой деятельности должно быть так. Неслучайно мы прививку сделали первые в мире, эффективность которой больше, чем в других странах», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 24 апреля 2021
-
16:27
-
16:08
-
16:02
-
15:24
-
13:52
-
12:20
-
11:22
-
10:21
-
09:35
-
09:16
- 23 апреля 2021
-
22:27
-
22:08
-
21:32
-
21:10
-
19:27
-
16:42
-
16:26
-
16:20
-
14:28
-
13:00
-
12:43
-
11:49
-
11:48
-
10:52
-
09:58
-
09:58
-
09:47
-
09:05
-
08:43
-
08:36
- 22 апреля 2021
-
23:20
-
21:39
-
20:35
-
20:17
-
19:13