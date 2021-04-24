Лайшев: Тутберидзе даёт сигнал соперникам — держитесь, мы с вами скоро будем конкурировать

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев поделился мнением о словах заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Ранее Тутберидзе указала на пробел, который, по её мнению, в настоящее время существует в парном катании — по словам Этери, многие фигуристы-парники плохо прыгают.

«Слова Тутберидзе про пробел в парном катании? Она имеет право. Несмотря на то, что две пары сильнейшие, безукоризненно откатались, надо иметь смелость так заявить. Значит Этери Георгиевна видит, имеет право, как специалист, сказать об этом. Это сигнал соперникам: держитесь, мы тоже будем с вами скоро конкурировать. Это прекрасно», — сказал Лайшев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.