Щербакова, Ступак, Нагорный и Рублёв вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30»

Десять спортсменов вошли в лонг-лист рейтинга Forbes «30 до 30». Лонг-лист из 100 номинантов формировался редакторами рейтинга с помощью экспертов – предпринимателей, управленцев, инвесторов, консультантов, имеющих вес в той или иной сфере. Все номинанты не старше 30 лет, но уже получили признание в профессиональном сообществе и доказали личную конкурентоспособность на российском или глобальном уровне. Также был оценен уровень медийности героев.
Среди вошедших в лонг-лист – неоднократный чемпион мира и Европы по спортивной гимнастике Никита Нагорный, чемпионка мира по фигурному катанию Анна Щербакова, неоднократный призёр Олимпийских игр и чемпионатов мира лыжница Юлия Ступак, седьмая ракетка мира теннисист Андрей Рублёв, автогонщик Роберт Щварцман, борец ММА Пётр Ян, футболист Алексей Миранчук, хоккеист Андрей Василевский, киберспортсмены Дмитрий Sh1ro Соколов и Джами «Jame» Али.
Экспертный совет и редакция, учитывая результаты голосования читателей на сайте Forbes, выберут 30 самых перспективных россиян до 30 лет – по три лауреата в каждой из десяти категорий. Имена топ-30 опубликованы в июньском номере Forbes.
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