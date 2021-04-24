«Все девочки в детстве хотят быть как мама». Волосожар показала милые фото с дочерью

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, которая в ближайшее время станет мамой во второй раз, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с четырёхлетней дочкой Анжеликой, которая примеряет к своему наряду мамину сумку.

«Все девочки в детстве хотят быть как мама? Такую же сумочку, такие же туфли, такие же коньки (ну, коньки, это лично наш случай).

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Почему сначала так хочется поскорее вырасти, а потом наоборот, вернуться в детство? Чего нам всё время не хватает в моменте «сейчас»?

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Помните себя маленькими? Спешили стать взрослыми? Накрашенными, в модных туфлях и платье в пол?» — написала Волосожар.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Волосожар в «Инстаграме».