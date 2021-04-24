Татьяна Тарасова отреагировала на желание Этери Тутберидзе работать с парами

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение о желании Этери Тутберидзе, воспитавшей немало звёздных одиночниц, поработать со спортивными парами.

В настоящее время на льду «Хрустального» тренируются Евгения Тарасова и Владимир Морозов, которые участвуют в шоу группы Тутберидзе.

«Если Этери Георгиевна решила работать с парами — она будет работать с парами. Я тоже работала и с одиночниками, и с парами, да и в танцах. Мне никто не запрещал. Почему нет?

А с кем работать Тарасовой и Морозову? Они — прекрасная пара, на которую мы рассчитываем. Этери Тутберидзе найдёт к ним подход. За этим, конечно же, будет очень интересно последить, потому что она профессиональный, талантливый и интересный тренер. Желаю Этери Георгиевне успехов», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.