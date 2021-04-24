«Для какого журнала на этот раз снимаемся?» Туктамышева поделилась яркими фотографиями

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр первенства планеты 2021 года, капитан национальной сборной на победном командном чемпионате мира российская фигуристка Елизавета Туктамышева приняла участие в новой откровенной фотосессии.

В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Туктамышева опубликовала селфи в ярком салатовом купальнике, подписав его: «Собралась на Гавайи».

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

И тут же, не стирая яркого макияжа, спросила подписчиков: «Угадайте, для какого журнала на этот раз снимаемся — GQ и «Собака»?»

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Позже Лиза поделилась ещё одним снимком – в куртке и шарфе, но с ярко-розовым макияжем.

«Одна из самых стильных съёмок была сегодня», — подписала это фото Туктамышева.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Ранее Туктамышева появилась на обложке мартовского номера MAXIM.