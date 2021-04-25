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«Такие разные и такие любимые». Александр Жулин показал фото с тремя дочерьми

«Такие разные и такие любимые». Александр Жулин показал фото с тремя дочерьми
Фигурное катание 0
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Известный тренер, призёр Олимпийских игр Александр Жулин на своей странице в «Инстаграме» разместил фото с тремя дочерьми.

«Я точно знаю, что чудеса в этой жизни иногда случаются. Три мои девочки, три сокровища. Такие разные и такие любимые. С Днём дочери, дорогие!» — написал Жулин.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Александра Жулина в «Инстаграме».

57-летний Жулин — двукратный призёр Олимпийских игр (1992 и 1994 годов), чемпион мира и Европы. Кроме того, на счету Александра две серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, а также три серебра и две бронзы по итогам чемпионатов Европы.

Ранее действующий чемпион мира и Европы Никита Кацалапов, выступающий под руководством Жулина, рассказал, как происходило становление его дуэта с Викторией Синициной.

Никита Кацалапов: нельзя было всё взять и бросить, когда столько шуму навели
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