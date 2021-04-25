«Как здорово попасть в лето️». Алина Загитова показала фото из Ташкента

Российская фигуристка Алина Загитова разместила свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». Снимки были сделаны в столице Узбекистана, городе Ташкенте, где сегодня, 25 апреля, пройдёт шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе.
«Как здорово после дождливой Москвы попасть в лето», — написала Загитова.
Фотографии можно посмотреть на официальной странице Алины Загитовой в «Инстаграме».
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.
- 25 апреля 2021
-
15:24
-
13:46
-
12:07
- 24 апреля 2021
-
21:00
-
20:19
-
19:43
-
19:15
-
18:46
-
16:27
-
16:08
-
16:02
-
15:24
-
13:52
-
12:20
-
11:22
-
10:21
-
09:35
-
09:16
- 23 апреля 2021
-
22:27
-
22:08
-
21:32
-
21:10
-
19:27
-
16:42
-
16:26
-
16:20
-
14:28
-
13:00
-
12:43
-
11:49
-
11:48
-
10:52
-
09:58
-
09:58
-
09:47