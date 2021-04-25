«Как здорово попасть в лето️». Алина Загитова показала фото из Ташкента

Российская фигуристка Алина Загитова разместила свежие фотографии на своей странице в «Инстаграме». Снимки были сделаны в столице Узбекистана, городе Ташкенте, где сегодня, 25 апреля, пройдёт шоу «Чемпионы на льду» Этери Тутберидзе.



«Как здорово после дождливой Москвы попасть в лето», — написала Загитова.

Фотографии можно посмотреть на официальной странице Алины Загитовой в «Инстаграме».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.