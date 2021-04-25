Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Краснодар». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Настоящая мужская дружба». Плющенко сфотографировался с Сихарулидзе

«Настоящая мужская дружба». Плющенко сфотографировался с Сихарулидзе
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который отдыхает с семьёй на Мальдивах, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с победителем Игр 2002 года Антоном Сихарулидзе.

«А когда ещё и друзья рядом! Мой друг приехал — олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе с семьёй! Дружим с детства, более 25 лет. Антон — один из первых, кто поддержал меня, когда я приехал 11-летним мальчишкой жить и тренироваться в Питер! Был моим старшим товарищем. Годы идут, а дружба только становится крепче! Уже наши дети и жёны дружат, и это очень здорово, когда есть настоящая мужская дружба, проверенная и пройденная годами!» — подписал фото Плющенко.

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Сихарулидзе выступал в парном катании с Еленой Бережной. Вместе они также становились двукратными чемпионами мира и Европы.

Плющенко нашёл для Трусовой крутого американского тренера. Лишь бы не ушла к Тутберидзе?
Рафаэль Арутюнян реально может сделать Русскую ракету сильнее. Но работа с российской фигуристкой – огромный риск.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021