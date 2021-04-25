«Настоящая мужская дружба». Плющенко сфотографировался с Сихарулидзе

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, который отдыхает с семьёй на Мальдивах, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию с победителем Игр 2002 года Антоном Сихарулидзе.

«А когда ещё и друзья рядом! Мой друг приехал — олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе с семьёй! Дружим с детства, более 25 лет. Антон — один из первых, кто поддержал меня, когда я приехал 11-летним мальчишкой жить и тренироваться в Питер! Был моим старшим товарищем. Годы идут, а дружба только становится крепче! Уже наши дети и жёны дружат, и это очень здорово, когда есть настоящая мужская дружба, проверенная и пройденная годами!» — подписал фото Плющенко.

Фото можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Сихарулидзе выступал в парном катании с Еленой Бережной. Вместе они также становились двукратными чемпионами мира и Европы.