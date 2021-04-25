Российская фигуристка Алёна Косторная восстановила тройной аксель, который был её коронным элементом в сезоне-2019/2020.

Фигуристка с небольшой помаркой на выезде исполнила элемент во время заключительного выезда всех участников шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Ташкенте.

Видео можно посмотреть на странице team.kostornaia в «Инстаграме».

В последний раз на соревнованиях спортсменка выполняла тройной аксель на чемпионате Европы 2020 года, который она выиграла. Когда в минувшее межсезонье Косторная перешла в академию Евгения Плющенко, то из-за перерыва в тренировках и болезни она не выполняла элемент ультра-си. Но когда после финала Кубка России Алёна решила вернуться в «Хрустальный», восстановление тройного акселя стало одним из условий, которые поставила перед фигуристкой Этери Тутберидзе.