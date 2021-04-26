Ирина Слуцкая объяснила, почему выбирает жизнь за городом

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала о преимуществах жизни за городом.

«Квартира в городе или домик за городом? Вообще я городской житель и большую часть жизни прожила в квартирах. До 18 лет с родителями в однокомнатной квартире в хрущёвке. За шторкой у меня стояла кровать, стол, телевизор и шкаф — всё самое необходимое.



Потом переехала в собственную маленькую трёшку. Но, когда родился Артём, я поняла, что нам становится тесно. Тогда мы начали строить просторный дом.



Уже больше 10 лет я живу за городом. И знаете, ни капельки не жалею! Вижу одни плюсы! Дети всегда на улице, бегают по территории, дышат свежим воздухом. Мама выращивает на грядках овощи, поэтому у нас всё своё, натуральное. Рядом есть всевозможные магазины, аптеки. Недалеко озеро, много лесов.



Единственный минус — дорога в город. Это жесть! Бывает, я выезжаю на работу за 2,5-3 часа… Про пятницу и праздничные дни вообще промолчу. Но плюсы перевешивают. Так что я за жизнь за городом. Что бы выбрали вы?» — написала Слуцкая на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Ирины Слуцкой в «Истаграме».