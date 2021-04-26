Алина Загитова упала с тройного лутца на шоу Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова упала с тройного лутца во время ледового шоу Этери Тутберидзе, которое прошло в Ташкенте в минувшие выходные. Спортсменка допустила ошибку во время проката «Клеопатры» — с этой произвольной программой она выступала в первой половине сезона-2019/2020.

Фото: https://www.instagram.com/tv/COGGMVzIFDM/?utm_source=ig_embed

Также Загитова продемонстрировала показательную программу «Внутренний свет». На тройном лутце Алина сделала степ-аут с касанием рукой льда.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.

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