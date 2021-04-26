Фото: Елизавета Туктамышева с ярким макияжем

Чемпионка мира и Европы 2015 года россиянка Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» видео, в котором она предстала с ярким макияжем.

Фото: https://www.instagram.com/stories/liza_tuktik/2559745913033501939/?hl=ru

24-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Также она в составе сборной России стала чемпионкой мира в командных соревнованиях фигуристов.

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