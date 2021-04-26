Саша Плющенко: сейчас кого-то увидели. Слабонервным не смотреть

Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В ролике показано, как Плющенко-младший, его папа и мама, музыкальный продюсер Яна Рудковская, наблюдают за электрическими скатами и обмениваются впечатлениями. В настоящий момент семья Плющенко отдыхает на Мальдивах.

«Сейчас кого-то увидели. Слабонервным не смотреть», — подписал Саша Плющенко видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Плющенко-младшего.

Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:

«Я бы побоялась с ними плавать».

«Как живой аквариум!»

«Красивый вид. Хороший вечер. Ничего плохого не увидела».

