Саша Плющенко: сейчас кого-то увидели. Слабонервным не смотреть
Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежее видео. В ролике показано, как Плющенко-младший, его папа и мама, музыкальный продюсер Яна Рудковская, наблюдают за электрическими скатами и обмениваются впечатлениями. В настоящий момент семья Плющенко отдыхает на Мальдивах.
«Сейчас кого-то увидели. Слабонервным не смотреть», — подписал Саша Плющенко видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Плющенко-младшего.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту:
«Я бы побоялась с ними плавать».
«Как живой аквариум!»
«Красивый вид. Хороший вечер. Ничего плохого не увидела».
«Что-то Гномыч недоволен Мальдивами...» Подписчики о фото 8-летнего сына Плющенко с отдыха
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