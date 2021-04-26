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Елена Ильиных — Татьяне Тарасовой: люблю Вас и очень крепко обнимаю! Берегите себя

Елена Ильиных — Татьяне Тарасовой: люблю Вас и очень крепко обнимаю! Берегите себя
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку Елену Ильиных. Вчера, 25 апреля, спортсменке исполнилось 27 лет.

«Лена, поздравляю! Обнимаю! Здоровья и счастья твоей семье! Творческих успехов!» — написала Тарасова.

Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой

Ильиных так отреагировала на поздравление: «Любимая Татьяна Анатольевна! Спасибо Вам большое за поздравление. Люблю Вас и очень крепко обнимаю! Берегите себя».

Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).

Татьяна Тарасова показала фото времён её выступлений в парном катании
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