Елена Ильиных — Татьяне Тарасовой: люблю Вас и очень крепко обнимаю! Берегите себя

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения олимпийскую чемпионку Елену Ильиных. Вчера, 25 апреля, спортсменке исполнилось 27 лет.
«Лена, поздравляю! Обнимаю! Здоровья и счастья твоей семье! Творческих успехов!» — написала Тарасова.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Тарасовой
Ильиных так отреагировала на поздравление: «Любимая Татьяна Анатольевна! Спасибо Вам большое за поздравление. Люблю Вас и очень крепко обнимаю! Берегите себя».
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
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