Елена Радионова: говорят, женское фигурное катание исчезло

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года Елена Радионова порассуждала на тему того, что фигуристки всё чаще стремятся исполнять четверные прыжки на соревнованиях.

«С одной стороны, многие говорят, что исчезло женское фигурное катание. Но, с другой стороны, мне интересно смотреть, как прыгают четверные, потому что это какой-то новый уровень. Не знаю, подтянется ли весь мир фигурного катания за нашими девчонками. Сложно сказать, смогут ли они преодолеть этот барьер четверных. Мне кажется, если никто так и не сможет подтянуться, то всё-таки придётся поднять возрастной ценз.

Я считаю, что не нужно повышать ценз. Фигурное катание сейчас очень прогрессирует, и оно может остановиться в развитии. Почему одни могут прыгать, а другие нет? Нужно тянуться, если хотите побеждать. Всегда можно упростить правила, запретить четверные. Но это тоже не будет интересно. Пропадёт какой-то риск. Я считаю, что четверные в женском одиночном катании — это действительно круто», — рассказала Радионова в эфире радио «Маяк».

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