«Диор, где контракт для Евгении?!» Певец Костов оценил стильные фото Медведевой с ММКФ

Болгарский певец Кристиан Костов оставил комментарий под постом Евгении Медведевой в «Инстаграме», в котором та выложила фотографии, сделанные на Московском международном кинофестивале. По мнению Костова, Медведева в белом костюме выглядит настолько стильно, что может претендовать на контракт с брендом, основанным известным французским модельером Кристианом Диором.
«Диор, где контракт для Евгении?! Ты многое теряешь», — подписал он фотографии.
Спортсменка отреагировала на комментарий, опубликовав эмодзи с изображением сердечек.
«Икона стиля», — добавил певец в другом комментарии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгении Медведевой.
Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы, а также двукратной победительницей финала серии Гран-при. После зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Евгения перешла из группы Этери Тутберидзе в группу Брайана Орсера и стала тренироваться в Торонто. В сентябре 2020 года стало известно о возвращении Евгении к Тутберидзе.
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