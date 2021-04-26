Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Камилу Валиеву с 15-летием

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Камилу Валиеву с 15-летием
Фигурное катание / Прочие турниры 0

В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый российской фигуристке Камиле Валиевой. Сегодня, 26 апреля, Валиевой исполнилось 15 лет.

«Огромного везения,
В душе лишь вдохновения!
На льду — сил и терпения!
Камила, с днём рождения!» — отмечается в поздравлении.

Посмотреть фотографию Камилы Валиевой можно в «инстаграме» команды Этери Тутберидзе.

«С днём рождения! Пусть этот день будет радостным и заполнен звонким смехом, добрыми пожеланиями, любовью окружающих и теплом сердец твоей семьи, команды и всех твоих болельщиков. Пусть мечты сбываются и радость прибавляется», — написала одна из подписчиц в комментариях к соответствующему посту.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021