Команда Тутберидзе в стихах поздравила Камилу Валиеву с 15-летием

В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый российской фигуристке Камиле Валиевой. Сегодня, 26 апреля, Валиевой исполнилось 15 лет.

«Огромного везения,

В душе лишь вдохновения!

На льду — сил и терпения!

Камила, с днём рождения!» — отмечается в поздравлении.

Посмотреть фотографию Камилы Валиевой можно в «инстаграме» команды Этери Тутберидзе.

«С днём рождения! Пусть этот день будет радостным и заполнен звонким смехом, добрыми пожеланиями, любовью окружающих и теплом сердец твоей семьи, команды и всех твоих болельщиков. Пусть мечты сбываются и радость прибавляется», — написала одна из подписчиц в комментариях к соответствующему посту.